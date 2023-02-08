Рогов призвал продвинуть линию фронта на 150 километров из-за поставок ракет Украине

Фото: Минобороны РФ

Линию боевого соприкосновения необходимо отодвигать вглубь на 150 километров в случае поставок Украине дальнобойных ракет. Об этом в среду, 8 февраля, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 километров. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. Нам не надо ждать, пока будет прилетать по городам, находящимся в тылу. Поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб, — отметил он.

Рогов добавил, что линию фронта стоит отодвинуть вглубь территории «постукраинского пространства», подконтрольного Киеву, на 150 километров. Благодаря этому удастся обезопасить освобожденные части новых регионов России и территории, находящееся в тылу, пишет РИА Новости.

3 февраля стало известно, что Соединенные Штаты передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.