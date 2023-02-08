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Приметы и советы

Мужчина с ножом ограбил таксиста на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина с ножом ограбил таксиста на юго-востоке Москвы
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Саратовская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы вооруженный ножом пассажир ограбил таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 8 февраля.

По данным ведомства, преступление произошло на Саратовской улице. Злоумышленник вызвал такси. Когда машина приехала, мужчина расположился на сиденье прямо за водителем. Во время поездки он достал нож и приставил его к горлу шофера, потребовав отдать все деньги и ценности. Испугавшись за свою жизнь, пострадавший выполнил требования. После этого преступник скрылся, а таксист обратился в полицию. Сумма ущерба составила 7800 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Вскоре подозреваемого задержали на Зеленодольской улице. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний мужчина. На момент поимки он успел сбыть телефон и потратить все деньги. Фигуранта заключили под стражу.

Другое разбойное нападение произошло в Подмосковье. В частный дом к пенсионерке проник вор, но пожилая женщина его заметила и собиралась подать сигнал тревоги. Тогда мужчина связал пострадавшую скотчем и вынудил рассказать о ценностях.

Такси Москва разбой МВД Преступления
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