Собянин сообщил о продолжении реализации проекта «Персональный помощник» для онкобольных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За два с половиной года в службу персональных помощников обратились более 120 тысяч москвичей. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Контакт персонального помощника пациент при желании получает в поликлинике вместе с направлением к врачу-онкологу. В этом и есть суть нового московского стандарта онкопомощи: каждый пациент получает всю необходимую помощь с момента подозрения о наличии злокачественного новообразования до пожизненного наблюдения после проведенного лечения, — отметил он.

В проекте «Персональный помощник» для бережного сопровождения пациентов с онкологией работают свыше 80 специалистов, которые записывают горожан на прием к врачу и исследования, а также напоминают о визите, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Собянин рассказал о реализации программы поддержки научных разработок и инноваций в сфере медицины. По итогам конкурсного отбора столица выделила гранты 34 медицинским учреждениям, а общая сумма выплат превысила два миллиарда рублей.