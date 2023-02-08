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Психолог Сулим объяснила, почему нельзя принимать антидепрессанты без назначения врача

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Сулим объяснила, почему нельзя принимать антидепрессанты без назначения врача
Фото: shutterstock

Антидепрессанты пациентам может выписывать только врач, так как перед назначением подобных препаратов важно тщательно собрать анамнез. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

Перед назначением антидепрессантов врач изучает, были ли в семье у пациента депрессивные эпизоды или психические расстройства, насколько сам человек им подвержен, а также его историю болезни.

Сам пациент может назначить себе неверную дозировку препарата, что приведет к ухудшению самочувствия.

Также у антидепрессантов есть отложенный негативный эффект. Он проявляется в том случае, если посредством лекарств пациент пытается заглушить эмоции, но отказывается решать саму проблему. В этом случае употребление препаратов может только усугубить ситуацию, передает РИАМО.

Ранее ученые из Великобритании и Дании сообщили, что прием антидепрессантов сопряжен с рядом побочных эффектов. У некоторых пациентов, которым выписывали такие препараты, снижалась мотивация и развивалась апатия, передает ФАН.

До этого натуропат Дмитрий Юровский перечислил травы, способные заменить антидепрессанты.

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