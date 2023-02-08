Инвестбанкир Коган заявил, что роста безработицы в России ожидать не стоит

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Рост уровня безработицы в России в 2023 году маловероятен, при этом ВВП снизится. Такой прогноз сделал инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Эксперт отметил, что роста безработицы не произойдет, так как в России наблюдается дефицит рабочей силы. Стоит ожидать падения ВВП, но пока сложно спрогнозировать точные цифры. По словам Когана, на итоговое значение ВВП влияет слишком много переменных.

При этом он отметил, что страна столкнется с сокращением экспорта, а импорт будет частично стабилизирован.

Кроме того, может измениться торговый платежный баланс, передает РИАМО.

Безработица в России в 2023 году продолжит сохраняться на низком уровне. Таким прогнозом поделилась замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, передает Nation news.

Свыше 100 тысяч москвичей с начала текущего года устроились на работу благодаря поддержке службы занятости. Об этом 28 декабря сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.