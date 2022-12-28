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Ракова подвела итоги работы службы занятости Москвы в 2022 году

Араз Салехов
Город
Ракова подвела итоги работы службы занятости Москвы в 2022 году
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Свыше 100 тысяч москвичей с начала текущего года устроились на работу благодаря поддержке службы занятости. Об этом в среду, 28 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день показатель безработицы — 0,4 процента, более чем в семь раз меньше, чем при ковиде в 2020 году. Всего с начала года более 100 тысяч человек смогли найти работу с помощью службы занятости, — отметила она.

Заммэра добавила, что в столице в общей сложности насчитывается около 400 тысяч вакансий и 28,5 тысячи безработных граждан. По ее словам, власти города провели реформу службы занятости и сформировали мобильную современную структуру, которая помогает людям найти работу и активно мониторит ситуацию на рынке труда, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В понедельник, 26 декабря, первый заместитель руководителя городского департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова сообщила, что с начала текущего года при поддержке столичной службы занятости населения статус самозанятого зарегистрировали почти 17 тысяч горожан. Она уточнила, что это на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о снижении числа безработных в столице, зарегистрированных в службе занятости. По его словам, этот показатель с начала года снизился на 20,5 процента.

Работа Анастасия Ракова Москва
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