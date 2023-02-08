Эксперт Холодов оценил перспективы китайского автопроизводителя BAW в Петербурге

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Китайский автопроизводитель Beijing Automobile Works Co., Ltd. (бренд BAW) планирует выйти на рынок Петербурга с легковыми машинами. Автоэксперт Александр Холодов отметил, что пока сложно оценить перспективы этого бренда.

— Проблем с автомобилями китайских производителей не должно быть, а российский рынок сейчас для китайцев как лакомый кусочек. Многие производители ушли от нас. Для того чтобы успешно зайти на наш рынок, надо демпинговать, брать покупателя ценой, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Холодов добавил, что при соблюдении этих условий китайские производители вполне могут завоевать российский рынок.

Ранее сообщалось, что калининградский завод «Автотор» начал собирать китайские автомобили Kaiyi. Стоимость автомобиля составит примерно полтора миллиона рублей, передает МИР 24.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего софта, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.