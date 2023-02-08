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Мужчина в Москве около года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу друга, с которым жил

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина в Москве около года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу друга, с которым жил
Фото: пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, проезд Дежнёва Карта всех событий

В столице злоумышленник около года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу своего друга, с которым жил в одной квартире. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 8 февраля.

По ее словам, преступление произошло в период с 1 мая 2022 года по 28 января 2023 года. Все это время мужчина проживал с семьей друга в одной квартире в проезде Дежнева. По версии следствия, за этот период преступник неоднократно пугал физической расправой несовершеннолетнюю падчерицу приятеля и насиловал ее.

В какой-то момент преступная деятельность 25-летнего мужчины была пресечена, и его задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Во время допросов подозреваемый полностью признал свою вину. В скором времени следствие попросит суд заключить мужчину под стражу.

Другое изнасилование произошло на вечеринке в Тюменской области. Несовершеннолетний юноша позвал в гости друзей. Молодые люди распивали алкогольные напитки и в какой-то момент набросились на 15-летнюю знакомую, после чего надругались над ней.

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