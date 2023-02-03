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Трое школьников изнасиловали 15-летнюю девушку на вечеринке в Тюменской области

Степан Жирнов
Происшествия
Трое школьников изнасиловали 15-летнюю девушку на вечеринке в Тюменской области
Фото: Pixabay

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении троих несовершеннолетних. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

По предварительным данным, ученик десятого класса собрал школьных друзей у себя дома в городе Заводоуковске. Группа подростков развлекалась и распивала алкогольные напитки. В какой-то момент школьники перебрали и изнасиловали свою знакомую — 15-летнюю девушку.

Вскоре пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозревают 17-летнего организатора вечеринки и двоих его друзей, сообщил РЕН ТВ.

Примечательно, что за несколько дней до произошедшего пострадавшую поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Похожее преступление произошло в Смоленской области. 17-летняя девушка отправилась с 45-летним мужчиной в поездку на его внедорожнике. Злоумышленник отвез пострадавшую в лес и изнасиловал.

Изнасилования Тюменская область Подростки Преступления Уголовные дела
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