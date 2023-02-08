Иммунолог Жемчугов оценил вероятность подъема заболеваемости ОРВИ весной

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Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал прогноз относительно заболеваемости ОРВИ весной.

Эксперт отметил, что в настоящее время ситуацию можно охарактеризовать как благоприятную, потому как небольшой мороз пресекает уличные заражения, в то время как распространению вируса способствует сырость. По словам иммунолога, в этом году скачка заболеваемости не предвидится, так как население осведомлено о правилах профилактики. К ним относятся прогулки на свежем воздухе, подбор одежды по погоде, редкое посещение многолюдных мест.

Жемчугов добавил, что если у человека появились ломота в теле, боль в костях или температура, то необходимо сдать тесты на коронавирус и грипп, передает «Радио 1».

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