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Иммунолог Жемчугов оценил вероятность подъема заболеваемости ОРВИ весной

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Жемчугов оценил вероятность подъема заболеваемости ОРВИ весной
Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов дал прогноз относительно заболеваемости ОРВИ весной.

Эксперт отметил, что в настоящее время ситуацию можно охарактеризовать как благоприятную, потому как небольшой мороз пресекает уличные заражения, в то время как распространению вируса способствует сырость. По словам иммунолога, в этом году скачка заболеваемости не предвидится, так как население осведомлено о правилах профилактики. К ним относятся прогулки на свежем воздухе, подбор одежды по погоде, редкое посещение многолюдных мест.

Жемчугов добавил, что если у человека появились ломота в теле, боль в костях или температура, то необходимо сдать тесты на коронавирус и грипп, передает «Радио 1».

Ранее терапевт Ольга Козлова рассказала, что температура тела ниже 38 градусов может утомить человека сильнее, нежели более высокая. Такая температура называется субфебрильной и может указывать на различные заболевания, передает «Царьград».

Врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Анна Постникова рассказала «Вечерней Москве», что есть несколько несложных правил, соблюдение которых поможет болеть реже.

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