Житель Подмосковья бросил «коктейль Молотова» в здание банка

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Московская область, Руза, Социалистическая улица Карта всех событий

В Подмосковье местный житель бросил в отделение банка бутылку с зажигательной смесью. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 8 февраля.

По ее словам, инцидент произошел на Социалистической улице в городском округе Руза 7 февраля. Злоумышленник бросил «коктейль Молотова» в здание банка, в результате чего началось возгорание.

На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Пожарные быстро локализовали возгорание. В результате пожара никто не пострадал.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1974 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее похожая история произошла в Нижневартовске. Двое злоумышленников попытались поджечь бутылками с зажигательной смесью местный военкомат. Мужчин задержали, в их отношении возбудили уголовные дела. Сперва их обвиняли по статье «Умышленное уничтожение имущества», но после преступление переквалифицировали в «террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой». Одного из злоумышленников уже приговорили к 12 годам колонии.