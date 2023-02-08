Это ничего не изменит: почему нельзя предугадать землетрясение заранее

Фото: shutterstock

Методы прогнозирования землетрясений, которые разрабатывают ученые, подвергаются серьезному сомнению, поэтому до сих пор не используются для распознавания природных катаклизмов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.

По его словам, этот вопрос до сих пор остается актуальным: многие страны признали, что в краткосрочной перспективе невозможно определить вероятность землетрясения с точностью до суток, а также место и интенсивность.

— Эти методы ничего не изменили бы, — говорит он. — Потому что понадобилось бы проводить целый ряд эвакуационных действий (вывозить людей, выключать электричество, газ и воду), которые не несут в себе смысла.

Такого списка необходимых мер, как рассказал Пулинец, нет ни в одной стране, потому что не существует краткосрочных прогнозов:

— Ученые-физики разрабатывают методики прогнозирования землетрясений, но они подвергаются серьезной критике и сомнениям.

Пулинец напомнил случай из истории, когда ученые пытались предсказать землетрясение, но их попытка оказалась безуспешной:

— В 2009 году в Л’Акуиле (Италия) случилось землетрясение. Один инженер работал в астрофизической обсерватории и изобрел специальный прибор — гамма-спектрометр. Он отслеживал активность радона, который усиленно выделялся перед землетрясениями. Благодаря этому прибору он предсказал землетрясение.

Но, по словам эксперта, комиссия их центрального института и сотрудники МЧС опровергли его слова и призвали местных жителей не паниковать, а потом произошло землетрясение.

Он подвел итог: сейчас сейсмологи не занимаются разработкой краткосрочных прогнозов, поэтому прогресса в этой области нет до сих пор и предсказать вероятность землетрясений очень сложно.

6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. На данный момент число погибших приблизилось к семи тысячам человек.