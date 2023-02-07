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Приметы и советы

После землетрясения: что такое афтершоки и почему они происходят

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
После землетрясения: что такое афтершоки и почему они происходят
Фото: shutterstock

Афтершок — это процесс, который приводит землю в состояние равновесия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал главный научный сотрудник института космических исследований РАН и доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

По его словам, афтершок — стандартный процесс, который происходит после землетрясения:

— Для земли этот природный катаклизм, как для человека — падение. Поэтому ей нужно расправить плечи, подвигаться, чтобы вернуться в нормальное состояние. Для этого и нужны афтершоки.

Земля, пояснил специалист, это неоднородная среда, которая состоит из камней и блоков:

— Во время землетрясения внутри происходят подвижки, они нарушают положение этих структур. Для того чтобы эта среда снова стала устойчивой, продолжаются толчки, которые приводят ее в равновесное состояние.

Он дополнил, что эти толчки возбуждают более обширную область, которую не затрагивало землетрясение, но их сила гораздо ниже и уже не опасна.

Также специалист перечислил главные правила, которые нужно соблюдать при землетрясении. Людям, которые проживают в сейсмических регионах, нужно заранее продумывать действия при землетрясении и всегда держать наготове «тревожный чемоданчик».

Природа Землетрясения аномалия
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