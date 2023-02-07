«Только отголоски»: может ли начаться землетрясение в Москве

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В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. О том, насколько далеко может распространиться ударная волна и доберется ли эта аномалия до Москвы, — в материале «Вечерней Москвы».

Случаи землетрясений в Москве

Россия находится в области умеренной сейсмичности, но при этом в истории были отмечены землетрясения в пределах столицы. Первое из них произошло еще в 1445 году. Об этом землетрясении писал Николай Карамзин в своем произведении «История государства Российского».

Он отмечал, что в шесть часов утра весь город ощутил толчок, но многие его не даже не заметили, потому что спали.

Следующее землетрясение произошло в 1802 году — его также описал Карамзин в своей статье для журнала «Вестник Европы». Оно, как рассказал историк, длилось всего 20 секунд, и жители ощутили только два толчка. Но где-то аномалия ощущалась сильнее — например, работники на Спасской башне говорили, что ее стены дрожали.

10 ноября 1940 года произошло еще одно землетрясение. В Москве магнитуда толчков достигла трех баллов. Аномалию спровоцировало Карпатское землетрясение. Вся Восточно-Европейская равнина ощутила подземные толчки.

Отголоски мощного землетрясения, которое произошло южнее Австралии, москвичи ощутили 28 декабря 1945 года. Этот удар сместил почву в Москве на 114 микронов.

Но наиболее серьезное землетрясение в Москве случилось 4 марта 1988 года. Тогда сила толчков была равна трем-четырем баллам, а колебания достигли семи.

Может ли землетрясение повториться в Москве

По словам главного научного сотрудника института космических исследований РАН Сергея Пулинеца, доктора физико-математических наук, Земля — не цельный кирпич, она состоит из блоков и разломов:

— На территории Москвы тоже есть тектонические разломы и различные структуры, где земная кора отличается структурно — где-то она более мягкая, а где-то жесткая.

В столице, уверен специалист, можно встретить только отголоски землетрясений:

— Это зависит от того, насколько сильно затухает ударная волна. Например, в 1976 году в Румынии было сильное землетрясение, его отголоски ощущались в Москве.

Но подобные колебания не настолько интенсивны, чтобы спровоцировать серьезные разрушения:

— Сейчас есть отдельная наука — сейсмическое районирование, которая определяет максимальную магнитуду землетрясения, которая может быть в определенном регионе. Например, в Италии она не может быть такой же, как в Турции, — пояснил специалист.

Он дополнил, что для каждого региона магнитуда землетрясений и периодичность их возникновения оцениваются индивидуально:

— В Москве повторения землетрясения, как в Турции, быть не может, потому что в этой зоне такая амплитуда толчков просто не предусмотрена. Это даже толчками назвать сложно, это, скорее, волна, у которой есть определенный фронт.