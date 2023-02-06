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Риск цунами: сейсмолог Гуляев рассказал, сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения

Рафаэль Залян

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В мире
Риск цунами: сейсмолог Гуляев рассказал, сколько продлится опасная обстановка в Турции из-за землетрясения
Фото: shutterstock

Опасная сейсмологическая обстановка в Турции и соседних с ней странах будет продолжаться не менее месяца. В приморских регионах в том числе возможно возникновение цунами вследствие подводных землетрясений. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики уральского отделения РАН Александр Гуляев, комментируя новость о мощном землетрясении, произошедшем в Турции в ночь на 6 февраля.

По словам эксперта, причина землетрясения связана с активизацией блоков земной коры.

— То есть произошло колебание земной поверхности, возникшее в результате быстрого смещения участка литосферы, — пояснил Гуляев. — Судя по всему, толчки были такие мощные, что волны растяжения и сжатия от очага землетрясения ушли на дальние расстояния, затронув Северный Кавказ, Грузию, Армению, Иран и ряд других стран.

Эксперт отметил, что подобные толчки, особенно в приморских населенных пунктах, могут продолжаться и повторяться в течение месяца. Эксперт уточнил, что в городах, где есть море, существует вероятность возникновения цунами.

— Практически в 85 процентах случаев цунами возникает из-за подводных землетрясений. Можно вспомнить случай в Японии, произошедший в 2011 году. Тогда из-за резкого смещения одной из плит на дне Тихого океана образовалась мощная волна, ударившая по городам страны, — напомнил сейсмолог.

Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. До сих пор поступает информация об усиливающихся толчках на этих территориях и в ряде других стран. Подробнее о произошедшем землетрясении — в материале «Вечерней Москвы».

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