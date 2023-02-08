В центре Москвы автомобиль МВД столкнулся с такси

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, улица Охотный Ряд Карта всех событий

В центре Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 8 февраля.

Авария произошла на улице Охотный Ряд в районе дома № 1, строение 2. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на 18-м километре МКАД. Столкнулись три автомобиля. Движение в районе ДТП было затруднено.