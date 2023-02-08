Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
Приметы и советы
Народный календарь. Как 11 февраля сделать мужа более ласковым Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье Народный календарь. Почему нельзя дарить подарки 9 февраля Народный календарь. Как определить погоду по гороху 8 февраля Народный календарь. Почему 7 февраля нужно совершать добрые дела
В центре Москвы автомобиль МВД столкнулся с такси
Москва, улица Охотный Ряд Карта всех событий
В центре Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 8 февраля.
Авария произошла на улице Охотный Ряд в районе дома № 1, строение 2. На месте работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги в районе ДТП затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Еще одна авария произошла на 18-м километре МКАД. Столкнулись три автомобиля. Движение в районе ДТП было затруднено.
Эксклюзивы
Это ничего не изменит: почему нельзя предугадать землетрясение заранее «Кто был против — замолчали»: как мнения конгрессменов о передаче части Украины России раскололи США Вирусолог Альтштейн назвал основные причины смерти при гриппе «Что говорит закон»: почему производители указывают вес молока в один килограмм Пациентка рехаба «Шанс» заработала легочную недостаточность после нахождения в центре
Приметы и советы
Народный календарь. Как 11 февраля сделать мужа более ласковым Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье Народный календарь. Почему нельзя дарить подарки 9 февраля Народный календарь. Как определить погоду по гороху 8 февраля Народный календарь. Почему 7 февраля нужно совершать добрые дела
Проще, чем кажется