Семнадцать человек погибли на дорогах столицы в январе

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В январе 2023 года на дорогах столицы погибли 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 8 февраля.

По данным ведомства, за отчетный период зарегистрировано 499 аварий, в которых погибли 17 человек и еще 571 гражданин получил травмы. Основными видами ДТП за прошедший месяц стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов.

Чаще всего водители, попавшие в аварии, не соблюдали дистанцию или очередность проезда. Также автолюбители нарушали правила проезда пешеходных переходов и скоростной режим.

При этом в ведомстве отметили, что по сравнению с тем же отрезком в прошлом году количество ДТП снизилось на 7,1 процента, а число погибших и раненых — на 5,6 и 12,4 процента соответственно.

Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции в 2022 году задержали более 1,7 тысячи автомобилей с истекшей регистрацией.