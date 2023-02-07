Инспекторы ГИБДД задержали более 1,7 тысячи автомобилей с истекшей регистрацией

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сотрудники ГИБДД в течение января 2023 года задержали в столице 1743 автомобиля с истекшей регистрацией. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы во вторник, 7 февраля.

Из 1743 транспортных средств у 93 регистрация была прекращена в связи со смертью собственника.

В отношении водителей данных машин были составлены административные протоколы, а государственные регистрационные знаки были изъяты для последующей утилизации.

В ведомстве отметили, что столь высокая эффективность пресечения использования истекших регистрационных номеров связана с возможностью использовать комплексы фото- и видеофиксации на дорогах.

Ранее стало известно, что за 2022 год на набережных Москвы было выявлено более 56 тысяч случаев остановки в неположенном месте.