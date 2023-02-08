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Андрей Бочкарев: Порядка 70 старых домов снесут в Москве к середине года по реновации

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Порядка 70 старых домов снесут в Москве к середине года по реновации
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Около 70 расселенных домов планируется демонтировать в Москве в рамках программы реновации в течение первого полугодия 2023 года. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— До конца первого полугодия планируется демонтировать порядка 70 расселенных жилых домов, что позволит освободить территорию для строительства жилья площадью около 500 тысяч квадратных метров и обеспечить переселение ориентировочно 18 тысяч москвичей, — рассказал он.

По словам Бочкарева, дома будут разобраны по технологии умного сноса. Эта технология подразумевает эффективную переработку мусора, вторичное использование отходов и минимальное количество пыли и шума.

До этого сообщалось, что более 15 домов расселили в Москве по программе реновации в январе. Новоселье отметили более трех тысяч москвичей. При этом дома старого фонда планируется демонтировать, а на их месте — возвести новостройки для участников следующих этапов программы реновации. Наибольшее количество расселенных домов расположено в Южном административном округе.

Строительство демонтаж Андрей Бочкарев
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