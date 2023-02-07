Более 15 домов расселили в Москве по программе реновации в январе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За первый месяц текущего года в столице расселили 16 старых домов по программе реновации. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Наибольшее количество расселенных домов расположено в Южном административном округе — четыре здания. Также дома расселялись в восьми округах, — рассказал он.

Таким образом новоселье в январе отметили более трех тысяч москвичей. При этом дома старого фонда планируется демонтировать, а на их месте построить новостройки для участников следующих этапов программы реновации, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще более двух тысяч жителей столицы переехали в новые квартиры по реновации в Зюзине. Здесь в рамках программы реорганизуют территорию на Одесской улице, где планируется построить более 139 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 200 мест и помещения общественного назначения.

Другие 1,8 тысячи семей получили новые квартиры по программе реновации в прошлом году на юго-западе столицы. Из них 696 семей проживают в районе Зюзино, 349 — в Конькове, 326 — в Обручевском районе, 298 — в Южном Бутове, 150 — в Ломоносовском районе.