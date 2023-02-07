Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 15 домов расселили в Москве по программе реновации в январе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 15 домов расселили в Москве по программе реновации в январе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За первый месяц текущего года в столице расселили 16 старых домов по программе реновации. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Наибольшее количество расселенных домов расположено в Южном административном округе — четыре здания. Также дома расселялись в восьми округах, — рассказал он.

Таким образом новоселье в январе отметили более трех тысяч москвичей. При этом дома старого фонда планируется демонтировать, а на их месте построить новостройки для участников следующих этапов программы реновации, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще более двух тысяч жителей столицы переехали в новые квартиры по реновации в Зюзине. Здесь в рамках программы реорганизуют территорию на Одесской улице, где планируется построить более 139 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 200 мест и помещения общественного назначения.

Другие 1,8 тысячи семей получили новые квартиры по программе реновации в прошлом году на юго-западе столицы. Из них 696 семей проживают в районе Зюзино, 349 — в Конькове, 326 — в Обручевском районе, 298 — в Южном Бутове, 150 — в Ломоносовском районе.

Жилье Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Все мнения
О проекте