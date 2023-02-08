Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград
Приметы и советы
Народный календарь. Как 11 февраля сделать мужа более ласковым Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье Народный календарь. Почему нельзя дарить подарки 9 февраля Народный календарь. Как определить погоду по гороху 8 февраля Народный календарь. Почему 7 февраля нужно совершать добрые дела
Три автомобиля столкнулись на ТТК в центре Москвы
Москва, Новорижская эстакада Карта всех событий
В центре Москвы на Третьем транспортном кольце произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 8 февраля.
Авария произошла на Новорижской эстакаде, на внешней стороне ТТК. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги не затруднено.
Еще одно ДТП произошло в центре столицы на улице Охотный Ряд. Столкнулись два автомобиля.
Эксклюзивы
«География вируса растет»: кто рискует заразиться лихорадкой денге «Белый флаг окрасит победа»: чемпионка Ирина Сумникова — о требовании к российским спортсменам отказаться от флага и гимна Это ничего не изменит: почему нельзя предугадать землетрясение заранее «Кто был против — замолчали»: как мнения конгрессменов о передаче части Украины России раскололи США Вирусолог Альтштейн назвал основные причины смерти при гриппе
Приметы и советы
Народный календарь. Как 11 февраля сделать мужа более ласковым Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье Народный календарь. Почему нельзя дарить подарки 9 февраля Народный календарь. Как определить погоду по гороху 8 февраля Народный календарь. Почему 7 февраля нужно совершать добрые дела
Проще, чем кажется