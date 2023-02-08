Три автомобиля столкнулись на ТТК в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Новорижская эстакада Карта всех событий

В центре Москвы на Третьем транспортном кольце произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 8 февраля.

Авария произошла на Новорижской эстакаде, на внешней стороне ТТК. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение на участке дороги не затруднено.

Еще одно ДТП произошло в центре столицы на улице Охотный Ряд. Столкнулись два автомобиля.