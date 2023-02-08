В этом году в Москве ликвидируют 48 участков бесхозных байпасов

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по ликвидации 48 участков бесхозных байпасов. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Завершается реализация трехлетней программы ликвидации байпасов, расположенных в различных округах столицы. За весь период уберем 80 таких сооружений. Уже демонтированы 32 байпаса, в этом году ликвидируем еще 48 участков. Надежное тепло- и водоснабжение горожан будет обеспечено по основной схеме с прокладкой подземных коммуникаций, — сказал он.

Бирюков добавил, что байпасы возводят для проведения строительных и ремонтных работ, чтобы не прекращать подачу горячей воды и тепла. Демонтаж конструкций производится в несколько этапов: сначала разрабатывается и утверждается проектная документация, затем прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего срезаются старые трубы байпаса. Заммэра также отметил, что специалисты ликвидируют только бесхозные участки конструкций.

До этого Бирюков сообщил, что свыше 3,2 тысячи лифтов заменят в Москве в 2023 году.