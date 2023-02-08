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Приметы и советы

Свыше 3,2 тысячи лифтов заменят в Москве в 2023 году

Араз Салехов
Город
Свыше 3,2 тысячи лифтов заменят в Москве в 2023 году
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В этом году в столице заменят свыше 3,2 тысячи лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году обновим в общей сложности свыше 3,2 тысячи лифтов, больше всего — в Южном (519), Юго-Западном (511) и Юго-Восточном (397) административных округах. Конкурсные процедуры для определения исполнителей уже проведены, работы стартовали, — сказал он.

За время реализации данной программы в жилых домах специалисты заменили свыше 41,3 тысячи лифтов. По словам заммэра, соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

Напомним, что в прошлом году в столице провели замену более 2,2 тысячи лифтов в жилых домах. Бирюков уточнил, что больше всего лифтов обновили в домах на юге, юго-востоке и юго-западе Москвы.

Петр Бирюков Лифты Москва
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