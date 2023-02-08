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Суд оставил в силе решение об изъятии здания в Москве у общества «Мемориал»

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оставил в силе решение об изъятии здания в Москве у общества «Мемориал»
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил в силе решение об изъятии здания в центре столицы у международного общества «Мемориал»* в пользу государства. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 8 февраля.

В суде отметили, что апелляционные жалобы на решение Тверского районного суда были оставлены без удовлетворения.

Видео: Пресс-служба Мосгорсуда

7 октября 2022 года Тверской районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства здания на улице Каретный Ряд, в котором раньше располагалось международное общество «Мемориал»*.

Ранее правозащитное общество и все его структурные организации были ликвидированы по решению Верховного суда России. Обоснованием стали неоднократные нарушения закона о деятельности организаций, признанных иностранными агентами.

*Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России.

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