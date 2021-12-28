Верховный суд России ликвидировал международный «Мемориал»*

Фото: СК РФ

Верховный суд России во вторник, 28 декабря, по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество «Мемориал»*.

— Суд постановил ликвидировать международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»* и ее структурные организации, — передает слова судьи РИА Новости.

15 декабря Тверской районный суд Москвы оштрафовал «Мемориал»* на полмиллиона рублей за отсутствие маркировки иноагента на одном из опубликованных материалов.

Дело о ликвидации «Мемориала»*

11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.

В обоснование своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

25 ноября стало известно, что Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

*Организация признана в России иностранным агентом.