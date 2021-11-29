Мосгорсуд продолжит слушать дело о ликвидации «Мемориала»* 16 декабря

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Московский городской суд продлил предварительное слушание по делу о ликвидации «Мемориала»* до 16 декабря. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 29 ноября.

Заседание назначили на 11 утра по местному времени, отметил собеседник «ВМ».

25 ноября стало известно, что Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря.

В обосновании своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

Дело о ликвидации «Мемориала»*

11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

* Организация признана в России иностранным агентом.