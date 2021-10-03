Правила работы НКО-иноагентов ужесточили в России

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В России ступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, а также документальные подтверждения, что такие мероприятия не проводились.

Структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если НКО продолжит свою работу после решения о ее запрете, то она будет немедленно ликвидирована согласно решению суда по иску Минюста.

Кроме того, вводится запрет на регистрацию структурных подразделений иностранных НКО в жилых помещениях.

Столичные НКО воспользовались услугами коворкинг-центров более пяти тысяч раз. Всего в столице более шести тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Они могут проводить свои мероприятия и встречи на 11 современных площадках по всему городу.