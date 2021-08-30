Столичные НКО воспользовались услугами коворкинг-центров более пяти тысяч раз

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С начала года НКО воспользовались услугами коворкинг-центров в Москве свыше пяти тысяч раз. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, всего в столице более шести тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Они могут проводить свои мероприятия и встречи на 11 современных площадках по всему городу.

— Мы стремимся к тому, чтобы у НКО было современное пространство, где будут рождаться и развиваться новые идеи, — подчеркнула Екатерина Драгунова.

Так, благотворительный фонд «Дари еду!» курирует волонтеров в коворкинг-центре на северо-западе Москвы. Основатель фонда Игорь Шатунов отметил, что площадка позволила организации привлечь к благотворительности десятки компаний округа.

Благотворительный фонд «Почувствуй жизнь» организовывал свои мероприятия на площадке коворкинг-центра в ТиНАО, а организация «ЭКА! Зеленое движение России» работала с коворкинг-центром на юго-востоке столицы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 23 августа, заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала, что с 2016 года сетью коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы реализуется программа «НКО Лаб». Она оказывает помощь социально ориентированным проектам.