Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные НКО воспользовались услугами коворкинг-центров более пяти тысяч раз

Анастасия Волоснова

Город
Столичные НКО воспользовались услугами коворкинг-центров более пяти тысяч раз
Фото: Pexels

С начала года НКО воспользовались услугами коворкинг-центров в Москве свыше пяти тысяч раз. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, всего в столице более шести тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Они могут проводить свои мероприятия и встречи на 11 современных площадках по всему городу.

— Мы стремимся к тому, чтобы у НКО было современное пространство, где будут рождаться и развиваться новые идеи, — подчеркнула Екатерина Драгунова.

Так, благотворительный фонд «Дари еду!» курирует волонтеров в коворкинг-центре на северо-западе Москвы. Основатель фонда Игорь Шатунов отметил, что площадка позволила организации привлечь к благотворительности десятки компаний округа.

Благотворительный фонд «Почувствуй жизнь» организовывал свои мероприятия на площадке коворкинг-центра в ТиНАО, а организация «ЭКА! Зеленое движение России» работала с коворкинг-центром на юго-востоке столицы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 23 августа, заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина рассказала, что с 2016 года сетью коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО) Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы реализуется программа «НКО Лаб». Она оказывает помощь социально ориентированным проектам.

Читайте также:
НКОБлаготворительностьРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Все мнения
О проекте