Верховный суд 14 декабря продолжит слушать дело о ликвидации «Мемориала»*

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Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

В обосновании своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона, о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

Сотрудник ведомства настаивала, что этим организация нарушила множество российских и международных законов, в том числе Конвенцию о правах человека и Конвенцию о правах ребенка.

— Объявить перерыв до 14 декабря, — цитирует РИА Новости слова судьи.

11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, и документальные подтверждения того, что такие мероприятия не проводились.

* Организация признана в России иностранным агентом.