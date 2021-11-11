Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать организацию «Мемориал»*

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Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе суда в четверг, 11 ноября.

— Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал»* за систематические нарушения законодательства об иностранных агентах, — говорится в сообщении.

Судебное заседание состоится 25 ноября в 11:00, отмечает ТАСС.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, и документальные подтверждения того, что такие мероприятия не проводились.

* Организация признана в России иностранным агентом.