Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Великобритания объявила о новых антироссийских санкциях

Никита Худяков
В мире
Великобритания объявила о новых антироссийских санкциях
Фото: Unsplash

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского Великобритания объявила о новых санкциях против России. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц. К настоящему моменту Британия уже ввела санкции против 1,3 тысячи компаний и граждан, связанных с Россией.

В документе, опубликованном на сайте британского правительства, указано, что «санкции нацелены на организации, на которые опираются силы РФ».

Санкции затронули компании «Топаз», «Оборонлогистика», «Ростехкомплект», «Универсалмаш», «Москомсвязь». В список также попал бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО «СО ЕЭС» Евгений Школов. Ограничения также коснулись уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и его сына — президента общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова.

До этого сообщалось, что король Великобритании Карл III примет украинского лидера Владимира Зеленского в Лондоне. Уточняется, что в ходе визита Великобритания может предложить дополнительную поддержку Киеву в виде снаряжения.

Санкции Россия Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте