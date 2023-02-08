Великобритания объявила о новых антироссийских санкциях

Фото: Unsplash

На фоне визита президента Украины Владимира Зеленского Великобритания объявила о новых санкциях против России. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц. К настоящему моменту Британия уже ввела санкции против 1,3 тысячи компаний и граждан, связанных с Россией.

В документе, опубликованном на сайте британского правительства, указано, что «санкции нацелены на организации, на которые опираются силы РФ».

Санкции затронули компании «Топаз», «Оборонлогистика», «Ростехкомплект», «Универсалмаш», «Москомсвязь». В список также попал бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО «СО ЕЭС» Евгений Школов. Ограничения также коснулись уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова и его сына — президента общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова.

До этого сообщалось, что король Великобритании Карл III примет украинского лидера Владимира Зеленского в Лондоне. Уточняется, что в ходе визита Великобритания может предложить дополнительную поддержку Киеву в виде снаряжения.