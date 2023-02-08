Король Великобритании Карл III примет Зеленского в Лондоне

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Король Великобритании Карл III примет президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает телеканал Sky News.

— Букингемский дворец подтвердил, что король сегодня проведет аудиенцию с господином Зеленским, — говорится в сообщении.

Это второй визит украинского лидера за границу с момента начала специальной военной операции. Уточняется, что в ходе встреч Великобритания может предложить дополнительную поддержку Киеву в виде снаряжения и ужесточения российских санкций.

По данным РИА Новости, самолет с Зеленским уже приземлился в аэропорту Лондона.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак может предложить Украине вооружение дальнего радиуса действия. Как сообщают СМИ, это будет сделано для нарушения способности России наносить удары по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины.

Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал правительство Соединенных Штатов передать украинской стороне самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия. По его словам, поражение России является «жизненно важным» интересом всего коллективного Запада.