Двое мужчин ограбили водителя иномарки при помощи пейнтбольного пистолета в центре Москвы

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва, Сущёвская улица Карта всех событий

В центре столицы двое злоумышленников ограбили водителя иномарки, запугав его пейнтбольным пистолетом. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 8 февраля.

По его словам, преступление произошло на Сущевской улице. Двое мужчин подбежали к остановившейся на обочине Daewoo Nexia и сели в салон автомобиля. Оказавшись внутри, злоумышленники, угрожая водителю расправой и показывая предмет, похожий на пистолет, потребовали отдать все ценности. Испугавшийся автолюбитель отдал им мобильные телефоны, после чего грабители скрылись. Материальный ущерб превысил 30 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала двоих подозреваемых в Ногинском районе Подмосковья. Ими оказались 29 и 22-летние граждане одной из стран ближнего зарубежья. Один из них уже был ранее судим.

Во время обысков на месте задержания, а также в автомобиле подозреваемых, нашли и украденные телефоны, и пейнтбольный пистолет, которым мужчины угрожали пострадавшему. Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Другое разбойное нападение произошло на юго-востоке столицы. Пассажир ограбил таксиста, приставив ему нож к горлу.