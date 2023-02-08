Синоптики рассказали, ожидаются ли магнитные бури в Нижнем Новгороде в феврале

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«Лаборатория солнечной астрономии» составила расписание магнитных бурь в Нижнем Новгороде в феврале. В такие дни метеозависимые люди могут жаловаться на плохое самочувствие.

Как отмечают специалисты, в феврале сильных магнитных бурь в Нижнем Новгороде не ожидается. Небольшой подъем магнитной активности прогнозируется 8 и 10 февраля, 18 и 19 февраля, 23–24 февраля и 27 февраля. Они не окажут влияния на самочувствие местных жителей.

Согласно календарю, составленному с помощью спутниковых систем, в целом на планете в отдельных районах будут магнитные бури, связанные с активностью Солнца. Они прогнозируются 7–13 февраля, 18 февраля, с 22 по 24 февраля и 27–28 февраля, передает NewsNN.

Ранее заведующий лабораторией физики околоземного пространства Института физики Земли имени Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко сообщил, что сильные магнитные бури могут оказать негативное влияние на технику. Ее стоит отключить или снизить нагрузку — это позволит избежать выхода приборов из строя, передает Царьград.

Сильные вспышки на Солнце способны вызывать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.