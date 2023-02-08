Сергей Собянин: Московские машиностроительные предприятия за год нарастили объем производства почти в 1,5 раза

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Объем выпуска продукции машиностроительной отрасли в столице увеличился почти в 1,5 раза за год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 февраля.

— Сегодня в столице около 200 предприятий производят лифты, конвейеры, станки, системы вентиляции и другую промышленную продукцию. Город помогает, предоставляя больше 80 мер поддержки для бизнеса и граждан, — рассказал он.

Компании могут воспользоваться льготами на налоги, отсрочкой по аренде, льготными кредитами, а также грантами и субсидиями. Объем антикризисной поддержки для бизнеса превышает 48 миллиардов рублей, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно Собянин рассказал, что в период с января по ноябрь 2022 года столичные предприятия увеличили выпуск электрооборудования почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает компаниям льготные кредиты для реализации инвестиционных программ — в середине лета ставка по ним была снижена с девяти до трех процентов.