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Депутат Мосгордумы Артемьев: Развитие формата технопарков повысит престиж технических профессий

Евгений Жуков
Город
Депутат Мосгордумы Артемьев: Развитие формата технопарков повысит престиж технических профессий
Фото: duma.mos.ru

Развитие в Москве формата технопарков позволит повысить престиж технических профессий и инженерного образования. Об этом в среду, 8 февраля, заявил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

— Работа, которую ведет мэр Москвы Сергей Собянин и правительство Москвы в сфере развития производства, стимулирования запуска новых современных предприятий, дает возможность развернуть мощности для импортозамещения. Но эта работа невозможна без человеческого ресурса, интеллектуального капитала, — отметил парламентарий.

Он также добавил, что технопарки, которые запускаются на сегодняшний день в городе, могут продемонстрировать молодежи карьерные перспективы работы на заводах и предприятиях. По словам Артемьева, примеры проектов, которые в настоящее время реализуются в технопарках, приведут в инженерные профессии «целые поколения молодых инженеров».

— Молодые поколения ребят с техническим складом ума будут стремиться работать на московских предприятиях нового типа, на новейшем оборудовании, на ярких проектах, которые украсят любое резюме, — передает слова депутата агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что ко Дню российского студенчества служба занятости провела карьерные мероприятия для учащихся и начинающих специалистов. Всего их посетили около 400 человек.

Мосгордума Молодежь заводы и фабрики Карьера Олег Артемьев
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