Платформа Простор запускает выставку цифрового искусства AURORA

Фото: Пресс-служба выставки цифрового искусства AURORA

Москва, Ленинский проспект, 109 Карта всех событий

В Москве открывается выставка цифрового искусства AURORA, вдохновленная культурой и природой Мурманской области. Экспозиция посвящена теме Северного сияния.

— Северное сияние — одно из самых удивительных и завораживающих физических явлений в нашей стране. В основу работ художников выставки цифрового искусства AURORA легли легенды коренных народов Севера, урбанистические рельефы и богатые текстуры северного края, а также современные интерпретации явления Северного сияния, — сказала директор по развитию социально значимых сервисов VK Ольга Гамза.

Платформа объединила творческих людей в сфере музыки, медиаарта, дизайна, скетчей и музыкальных видео. Они обучаются у экспертов в своих направлениях и реализуют свои креативные идеи.

Участники программы Простора разбирались в современном искусстве и разрабатывали собственные проекты. В финал попали 12 человек, которые объединились в цифровую выставку AURORA. Она продлится с 17 февраля по 3 марта.

До этого сообщалось, что на ВДНХ открылась фотовыставка «Первая Всесоюзная», посвященная 100-летию Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1923 года.