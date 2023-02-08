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Приметы и советы

В Казахстане ужесточили оформление документов на постоянное проживание для иностранцев

Евгений Жуков
В мире
В Казахстане ужесточили оформление документов на постоянное проживание для иностранцев
Фото: Pixabay

Власти Казахстана ужесточили процесс оформления документов на постоянное проживание для иностранцев. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе МВД республики.

В связи с поправками теперь для оформления названного документа потребуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания на территории Казахстана. При этом срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 календарных дней на момент отправления заявки.

Кроме того, для получения разрешения на временное проживание необходимо личное присутствие собственника жилья или заверенное у специалиста согласие собственника.

В Министерстве внутренних дел Казахстана отметили, что такое решение было приняты для того, чтобы исключить возможность регистрации иностранных граждан на несуществующие адреса, передает сайт Polisia.kz.

Недавно правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза. Теперь срок пребывания для иммигрантов без визы в республики не может составлять более 30 дней со дня пересечения государственной границы.

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