Проще, чем кажется: как прикрепиться к поликлинике
Сюжет:Проще, чем кажется
Чтобы получить медицинскую помощь по ОМС, необходимо быть прикрепленным к поликлинике. Сделать это сейчас гораздо легче, ведь можно просто воспользоваться услугами портала mos.ru. Однако следует помнить о ряде нюансов.
Как прикрепиться к взрослой поликлинике:
— при помощи портала mos.ru;
— придя в поликлинику лично с пакетом необходимых документов.
Как прикрепить ребенка к детской поликлинике:
— также на mos.ru или лично придя в поликлинику.
Какие документы понадобятся для прикрепления:
— паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, для ребенка до 14 лет — свидетельство о рождении;
— полис ОМС;
— в случае изменения места жительства — документ, подтверждающий смену места жительства;
— если прикрепить необходимо ребенка — документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
— заявление на прикрепление либо, в случае с ребенком, заявление представителя.
Как долго происходит прикрепление к поликлинике:
— в течение трех рабочих дней, если подавать онлайн, и в течение четырех — если лично.
Можно ли прикрепиться к поликлинике не по месту жительства:
— можно, но тогда нельзя будет вызывать из нее на дом врача.
Как часто можно менять поликлиники:
— не чаще одного раза в год.
Как сменит поликлинику:
— открепление происходит автоматически, как только вы прикрепляетесь к другой.
Как прикрепиться беженцу:
— необходимо иметь при себе удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу. Также подойдет копия жалобы на решение о лишении статуса беженца, поданная в миграционную службу с отметкой о приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ;
— взять с собой полис ОМС.