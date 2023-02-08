Проще, чем кажется: как прикрепиться к поликлинике

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Чтобы получить медицинскую помощь по ОМС, необходимо быть прикрепленным к поликлинике. Сделать это сейчас гораздо легче, ведь можно просто воспользоваться услугами портала mos.ru. Однако следует помнить о ряде нюансов.

Как прикрепиться к взрослой поликлинике:

— при помощи портала mos.ru;

— придя в поликлинику лично с пакетом необходимых документов.

Как прикрепить ребенка к детской поликлинике:

— также на mos.ru или лично придя в поликлинику.

Какие документы понадобятся для прикрепления:

— паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, для ребенка до 14 лет — свидетельство о рождении;

— полис ОМС;

— в случае изменения места жительства — документ, подтверждающий смену места жительства;

— если прикрепить необходимо ребенка — документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

— заявление на прикрепление либо, в случае с ребенком, заявление представителя.

Как долго происходит прикрепление к поликлинике:

— в течение трех рабочих дней, если подавать онлайн, и в течение четырех — если лично.

Можно ли прикрепиться к поликлинике не по месту жительства:

— можно, но тогда нельзя будет вызывать из нее на дом врача.

Как часто можно менять поликлиники:

— не чаще одного раза в год.

Как сменит поликлинику:

— открепление происходит автоматически, как только вы прикрепляетесь к другой.

Как прикрепиться беженцу:

— необходимо иметь при себе удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу. Также подойдет копия жалобы на решение о лишении статуса беженца, поданная в миграционную службу с отметкой о приеме к рассмотрению, или свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ;

— взять с собой полис ОМС.