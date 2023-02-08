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Психолог Айгильдина рассказала, как родители могут помочь детям перед экзаменами

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Айгильдина рассказала, как родители могут помочь детям перед экзаменами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Психолог Ирина Айгильдина рассказала, как родители могут помочь своим детям при подготовке к экзаменам.

Эксперт отметила, что необходимо объяснять детям, что экзамен это пробы с элементами лотереи и поддерживать его, даже если ничего не получается.

— Надо с детства детям закладывать, что ошибка, это не конец света. Когда родители ругают своих детей, это определенно их страхи, за статус хорошего родителя. Мамам и папам надо научиться жить в осознанности и понять, что будущее многогранно, и ошибка, это новый опыт и навыки, — отметила эксперт в комментарии «Радио 1».

Психолог советует родителям, чьи дети скоро будут сдавать экзамены, поставить себе критерии, все ли вы сделали для его подготовки, есть ли у ребенка время на отдых, справиться ли он сам или ему нужна помощь.

В Москве завершилась регистрация школьников на ЕГЭ. Председатель столичного Комитета государственных услуг Елена Шинкарук добавила, что в этом году школьники могли зарегистрироваться для участия в экзамене онлайн.

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