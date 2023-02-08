Синоптик Макарова рассказала о погоде в Москве на выходных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в Москве до конца недели.

По ее словам в четверг ожидаются небольшие осадки в виде снега. Средние ночные температуры будут около минус пяти градусов.

Синоптик уточнила, что в пятницу также пройдет небольшой снег и ожидается усиление ветра до 6—11 м/с.

В субботу характер погоды не изменится. Сохранится порывистый ветер. В воскресенье ожидается облачная погода, столбики термометра днем зафиксируются на отметке в минус 1-6 градусов, передает RT.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что морозы покинут столичный регион уже к четвергу, 9 февраля, после чего в столицу вернется оттепель. По его словам, похолодание прогнозируется до 8 февраля, но оно не будет сильным и катастрофическим.