«Придет оттепель»: москвичам пообещали, что морозы отступят уже к четвергу

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Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, морозы покинут столичный регион уже к четвергу, 9 февраля, после чего в Москву вернется оттепель.

— Похолодание до 8 февраля будет, но не сильным и катастрофическим. В лучшем случае температура приблизится к своей климатической норме, длительным этот процесс не будет. Уже с четверга к нам снова вернется оттепель, — поделился синоптик.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в минувшем январе солнце в столице наблюдалось лишь шесть дней. При этом общая продолжительность сияния за весь месяц составила 21 час.

Также стал известно, что в январе 2023 года воздух в Москве был чище, чем в тот же период год назад. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.