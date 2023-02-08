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Собянин: МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены этой осенью

Никита Худяков
Город
Собянин: МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены этой осенью
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Осенью 2023 года в столице откроют два новых Московских центральных диаметра — МЦД-3 и МЦД-4. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Осенью оба МЦД — МЦД-3 и МЦД-4 — будут запущены. Один из них — это как раз вход высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга, соответственно, из Зеленограда, и в сторону Казани. Напрямую проходит через весь город, через центральные вокзалы. А МЦД-4 пройдет через все вокзалы города, за исключением одного. Тоже сложнейший проект, очень важный для города, — рассказал Собянин.

По его словам, МЦД-1 и МЦД-2 пользуются большой популярностью у пассажиров. Существующие диаметры связали между собой разрозненные сообщения.

МЦД-3 свяжет Казанское и Ленинградское направления Московской железной дороги. На нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными. Протяженность маршрута составит 85 километров. МЦД-4 объединит семь московских вокзалов: Савеловский, Белорусский, Рижский, Казанский, Ленинградский, Курский и Ярославский. Диаметр станет самой протяженной железнодорожной веткой — 86 километров, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует увеличить штат для работы на новых Московских центральных диаметрах (МЦД).

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