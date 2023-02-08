Сергей Собянин: Открылся прием заявок на участие в конкурсе на премию «Новатор Москвы»

Фото: Telegram / Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте приема заявок на участие в конкурсе для изобретателей и инноваторов «Новатор Москвы». Об этом в среду, 8 февраля, он написал в своем микроблоге.

— Ежегодно проводим конкурс для изобретателей «Новатор Москвы». Мы задумали его для поддержки уникальных российских инноваций на любой стадии — от идеи до уже вышедших на рынок проектов, — отметил глава города.

По словам Собянина, в конкурсе будет три номинации: «Проект будущего» — для авторов с инновационными предложениями, «Меняющие реальность» — для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок, а также «Лидеры инноваций» — для проектов, уже нашедших потребителя.

При этом каждая номинация содержит в себе шесть направлений, среди которых «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды». Кроме того, в рамках мероприятия заявлены направления «Благоустройство и строительство», «Общественные проекты», а также «Промышленность».

В настоящее время прием заявок на конкурс уже открыт. Поучаствовать в нем можно индивидуально или командой до пяти человек. Проекты будут оцениваться по уникальности технологии и экономическому потенциалу. Победители получат премии от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

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До этого глава города заявил, что власти Москвы выделили 27,53 миллиона рублей, которые будут направлены на организацию конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в этом году.