Сергей Собянин: Открылся прием заявок на участие в конкурсе на премию «Новатор Москвы»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте приема заявок на участие в конкурсе для изобретателей и инноваторов «Новатор Москвы». Об этом в среду, 8 февраля, он написал в своем микроблоге.
— Ежегодно проводим конкурс для изобретателей «Новатор Москвы». Мы задумали его для поддержки уникальных российских инноваций на любой стадии — от идеи до уже вышедших на рынок проектов, — отметил глава города.
По словам Собянина, в конкурсе будет три номинации: «Проект будущего» — для авторов с инновационными предложениями, «Меняющие реальность» — для разработчиков, готовящих продукт к выводу на рынок, а также «Лидеры инноваций» — для проектов, уже нашедших потребителя.
При этом каждая номинация содержит в себе шесть направлений, среди которых «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды». Кроме того, в рамках мероприятия заявлены направления «Благоустройство и строительство», «Общественные проекты», а также «Промышленность».
В настоящее время прием заявок на конкурс уже открыт. Поучаствовать в нем можно индивидуально или командой до пяти человек. Проекты будут оцениваться по уникальности технологии и экономическому потенциалу. Победители получат премии от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
До этого глава города заявил, что власти Москвы выделили 27,53 миллиона рублей, которые будут направлены на организацию конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в этом году.