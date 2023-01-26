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Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий

Араз Салехов
Город
Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти выделили 27,53 миллиона рублей — средства будут направлены на организацию конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в этом году. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Макариевские премии — одна из самых престижных отечественных научных наград. Они присуждались в 1884–1917 годах, после 80-летнего перерыва стали вновь вручаться в 1997-м. Учредители — Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук, — говорится в сообщении.

Такого рода конкурс проводится на ежегодной основе по разным тематикам: один год — по гуманитарным, другой — по естественным наукам. Как стало известно, 2023 год посвятили гуманитарным наукам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участниками конкурса на соискание Макариевских премий могут стать авторы научных трудов (монографий, оттисков статей), изданных в 2020–2023 годах, а также неопубликованных работ в семи номинациях:

  • история православной церкви;
  • история России и русского зарубежья;
  • история Москвы, историческое и церковное краеведение;
  • история православных стран и народов;
  • учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций;
  • за достижения в популяризации научно-исторических знаний;
  • история христианской археологии и искусства.

До этого стало известно, что депутаты Мосгордумы приняли постановление о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» участнику Великой Отечественной войны генерал-полковнику в отставке Борису Уткину. Ветеран ВОВ является участником обороны столицы, военного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталинградской и Курской битв, Битвы за Днепр, а также Корсунь-Шевченковской операции.

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