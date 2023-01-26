Собянин поддержал проведение конкурса научных трудов на соискание Макариевских премий

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти выделили 27,53 миллиона рублей — средства будут направлены на организацию конкурса на соискание премий памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в этом году. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Макариевские премии — одна из самых престижных отечественных научных наград. Они присуждались в 1884–1917 годах, после 80-летнего перерыва стали вновь вручаться в 1997-м. Учредители — Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук, — говорится в сообщении.

Такого рода конкурс проводится на ежегодной основе по разным тематикам: один год — по гуманитарным, другой — по естественным наукам. Как стало известно, 2023 год посвятили гуманитарным наукам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участниками конкурса на соискание Макариевских премий могут стать авторы научных трудов (монографий, оттисков статей), изданных в 2020–2023 годах, а также неопубликованных работ в семи номинациях:

история православной церкви;

история России и русского зарубежья;

история Москвы, историческое и церковное краеведение;

история православных стран и народов;

учебник или учебное пособие, представляющие вклад в науку в одной из существующих номинаций;

за достижения в популяризации научно-исторических знаний;

история христианской археологии и искусства.

До этого стало известно, что депутаты Мосгордумы приняли постановление о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» участнику Великой Отечественной войны генерал-полковнику в отставке Борису Уткину. Ветеран ВОВ является участником обороны столицы, военного Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталинградской и Курской битв, Битвы за Днепр, а также Корсунь-Шевченковской операции.