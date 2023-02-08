«Нужна политическая воля»: могут ли в России легализовать онлайн-продажи алкоголя

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский бизнес предложил организовать продажи алкоголя онлайн при помощи QR-кодов. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). О том, возможно ли организовать продажи алкоголя через интернет и не приведет ли это к росту потребления таких напитков, «Вечерней Москве» рассказал независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов.

С алкоголем уже разобрались

Собеседник «ВМ» отметил, что алкоголь в России контролируется достаточно серьезно.

— С алкоголем однажды разобрались, ограничили рекламу и время продаж. Продажу любого алкоголя взяли под контроль при помощи системы ЕГАИС, — отметил эксперт.

При этом сейчас онлайн-торговля потихоньку сравнивается с офлайн-торговлей. У добросовестного покупателя должна быть возможность приобрести алкоголь так же, как он приобретает сок, воду и другие продукты, уверен Анфиногенов.

Переходить к онлайн-продажам алкоголя нужно правильно, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Нужна политическая воля и детальная разработка регламента, чтобы не продавали под шумок алкоголь низкого качества. Кроме того, онлайн-торговля — это маркетплейсы. Чтобы на них появился алкоголь, нужна жесткая верификация. Должно быть видно, что этот игрок получил лицензию, имеет оборудование и склады, — отметил специалист.

Культура потребления

По мнению эксперта, в случае с онлайн-торговлей контролировать возраст покупателей будет проблематично. Выходом могут быть такие инструменты верификации, как, например, фото на фоне паспорта. Однако при желании подобные меры можно обойти, уверен Анфиногенов.

Гораздо более важный вопрос — создание культуры потребления алкоголя в России, подчеркнул эксперт.

— Вопрос не в онлайн-торговле. Нужно выводить культуру потребления алкогольных напитков из теневых зон в понятную, чтобы народ не спивался. Например, в 1956 году во французских школах отменили бокал вина, который школьники выпивали на большой перемене. Поэтому это все — государственная история, и то, что люди пьют, тоже история государственная, — рассказал специалист.

По мнению эксперта, после введения доставки алкоголя на дом люди не начнут больше пить. Те, кто предпочитают алкоголь низкого качества, не станут пользоваться подобными инструментами. А люди с высоким доходом не будут использовать доставку для увеличения потребления, резюмировал Анфиногенов.