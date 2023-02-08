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Кержаков стал главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса»

Никита Худяков
Спорт
Кержаков стал главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса»
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Александр Кержаков назначен главным тренером кипрского футбольного клуба «Кармиотисса». Об этом в среду, 8 февраля, сообщила пресс-служба команды в Twitter.

Клуб опубликовал видеозапись с забитыми мячами Кержакова, в концовке которой бывший игрок сборной России говорит по-английски: «Всем привет. Я готов. Давайте сделаем это».

Генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус рассказал, что контракт россиянина с клубом рассчитан на полтора года.

Последним местом работы Кержакова был нижегородский «Пари НН», который летом 2022 года не стал продлевать контракт с тренером. Также российский специалист работал в юношеской сборной России и «Томи».

Президентом «Кармиотиссы» является российский предприниматель Дмитрий Пунин. Клуб базируется недалеко от Лимасола в Пано-Полемидии.

В нынешнем сезоне «Кармиотисса» с 23 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. Лидирует «АЕК Ларнака» с 53 баллами.

До этого сообщалось, что Артем Дзюба и Игорь Смольников договорились о подписании контрактов с московским футбольным клубом «Локомотив».

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