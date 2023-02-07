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Дзюба и Смольников договорились о переходе в «Локомотив»

Евгений Жуков
Спорт
Дзюба и Смольников договорились о переходе в «Локомотив»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Футболисты Артем Дзюба и Игорь Смольников договорились о подписании контрактов с московским клубом «Локомотив». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил спортивный директор команды Дмитрий Ульянов.

— Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем, — сказал Ульянов.

При этом он добавил, что это будет реализовано только в том случае, если спортсмены «будут в отличной физической форме». Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов, продолжил Ульянов, будет принято после полного медицинского обследования, передает Telegram-канал «Как стало известно «СЭ».

До этого стало известно, что Российский футбольный союз заключил соглашение с китайской компанией Rigour Tech о предоставлении оборудования и лицензий для виртуальный системы определения офсайдных линий.

1 февраля аргентинский полузащитник Энцо Фернандес перешел из португальской «Бенфики» в лондонский «Челси». «Аристократы» заплатили за действующего чемпиона мира 121 миллион евро.

Трансфер стал самым крупным в истории британского футбола. Предыдущий рекорд принадлежал английскому полузащитнику Джеку Грилишу — он перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 117 миллионов евро.

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