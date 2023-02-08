Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве

Степан Жирнов
Происшествия
Владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Генерального директора бренда Darvol Дарью Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 февраля.

По ее словам, гражданку подозревают в том, что она получала деньги от знакомых граждан за ювелирные изделия, но вместо работы попросту присваивала средства себе.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На данный момент Спиридоновой вменяют восемь эпизодов мошенничества. Суммарный материальный ущерб от ее деятельности превысил 191 миллион рублей.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

— С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 37-летней женщины меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 апреля 2023 года, — резюмировала Нефедова.

Другое громкое разбирательство подходит к концу в Подмосковье. Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют по статьям об организации преступного сообщества, убийстве и о мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор запросил для бывшего чиновника 23 года колонии строгого режима.

Аресты Украшения Москва Прокуратура Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Соколов
Владимир Соколов

Самокаты так и будут опасны: в марте в России вступят в силу важные поправки к ПДД

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как человек подчиняется зависимостям

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Серая двойка снова в тренде»: сколько одежды нужно для жизни

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Драматург будет жить вечно: кто такой Александр Островский для русского театра

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А за Пушкина вы нам особо ответите: как на Украине идет «отмена» всего русского

Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Все мнения
О проекте