Владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве
Генерального директора бренда Darvol Дарью Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 февраля.
По ее словам, гражданку подозревают в том, что она получала деньги от знакомых граждан за ювелирные изделия, но вместо работы попросту присваивала средства себе.
На данный момент Спиридоновой вменяют восемь эпизодов мошенничества. Суммарный материальный ущерб от ее деятельности превысил 191 миллион рублей.
В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
— С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 37-летней женщины меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 апреля 2023 года, — резюмировала Нефедова.
Другое громкое разбирательство подходит к концу в Подмосковье. Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют по статьям об организации преступного сообщества, убийстве и о мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор запросил для бывшего чиновника 23 года колонии строгого режима.