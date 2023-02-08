Владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Генерального директора бренда Darvol Дарью Спиридонову задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 8 февраля.

По ее словам, гражданку подозревают в том, что она получала деньги от знакомых граждан за ювелирные изделия, но вместо работы попросту присваивала средства себе.

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На данный момент Спиридоновой вменяют восемь эпизодов мошенничества. Суммарный материальный ущерб от ее деятельности превысил 191 миллион рублей.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

— С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении 37-летней женщины меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 апреля 2023 года, — резюмировала Нефедова.

Другое громкое разбирательство подходит к концу в Подмосковье. Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют по статьям об организации преступного сообщества, убийстве и о мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор запросил для бывшего чиновника 23 года колонии строгого режима.