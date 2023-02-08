Прокурор потребовал приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Фургала к 23 годам колонии

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Прокурор попросил суд приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 лишения свободы за организацию убийств бизнесменов. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

По версии государственного обвинения, отбывать наказание бывший чиновник должен будет в колонии строгого режима, сообщил ТАСС.

Бывшего губернатора обвиняют по статьям «Организация преступного сообщества» и «Мошенничество в особо крупном размере». Его задержали в июле 2020 года за преступления, совершенные в 2004-2005 годах. По версии следствия, бывший чиновник «разбирался» с бизнесменами в Хабаровском крае и Амурской области.

2 февраля присяжные признали обвиняемого виновным по всем статьям.